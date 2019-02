Sergio Goyri discrimina y llama "india" a Yalitza Aparicio en vídeo filtrado de Facebook

La nominación de Yalitza Aparicio a los premios Oscar 2019 continúa generando una serie de reaccione por parte de sus colegas, y esta vez fue el actor Sergio Goyri quien generó controversia en Facebook, debido a que se filtró un vídeo en la citada red social donde discrimina a la actriz de 'Roma'.

El villano de las telenovelas mexicanas fue grabado cuando criticaba a la actriz Yalitza Aparicio a quien llamó "pinche india" y se burló de su forma de hablar en una reunión entre amigos. En la cinta se ve cómo ironizó con la participación de la actriz en la cinta 'Roma', en la cual interpreta el papel de una sirvienta.

"Que metan a nominar a una pinche india que dice, ´sí señora, no señora´, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar", se escucha decir a Goyri en una charla de sobremesa, presuntamente la noche de este jueves 14 de febrero.

La polémica cinta fue captada por la pareja del actor, la empresaria Lupita Arreola, quien apareció ante la cámara indicando que estaba acompañada de Isaura Espinoza, Raúl Reinoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri, cuando se escucha las polémicas palabras del actor mexicano, quien despotrica contra Yalitza Aparicio.

Por su parte, la actriz Isaura Espinoza también habló al respecto, considerando como exagerada la nominación de la figura de 'Roma'. "(A mí me parece exagerado) creo que están para premio pero no para mejor actriz, revelación, ni ella ni Marina (De Tavira)", comentó la figura de la pantalla chica.

Como se recuerda, la actriz hizo historia con su interpretación en la valorada cinta, la cual disputará importantes premios en la entrega de premios Oscar 2019.

Laura Zapata contra Yalitza Aparicio

"Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas... no, no es cierto", dijo Laura Zapata entre risas. "Está bien, tuvo suerte. No hay que envidiar a nadie ni calificar a nadie. Le tocó... muchas quisieran", agregó. Los comentarios de la actriz fueron criticados por Niurka Marcos.