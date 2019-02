Nueva teoría sobre la misteriosa desaparición de la madre de Luis Miguel [VIDEOS]

No cabe duda que Luis Miguel ha tenido una exitosa carrera musical desde niño. Sin embargo, no todo en la vida del popular 'Sol de México' ha sido color de rosa, el documental 'Luis Miguel:la serie', de Netflix, ha dejado en evidencia todos los problemas a los que el cantante ha tenido que enfrentar desde que era menor de edad, entre ellos la repentina desaparición de su madre, Marcela Basteri, en 1986.

Las especulaciones con respecto al desvanecimiento de la progenitora del artista musical siempre han sido señalado Luisito Rey, padre del intérprete de "Incondicional", aunque nunca se ha comprobado nada. Sin embargo, el actor mexicano Andrés García, padrino de Luis Miguel, ha dado polémicas declaraciones en las que asegura que cree conocer el lugar donde mataron a la madre de su ahijado.

"Estoy casi seguro de que sé dónde mataron a la mamá de Luis Miguel", dijo el actor de telenovelas en el programa 'Ventaneando'. Hace referencia a Las Matas, localidad donde se encontraba el domicilio familiar de la madre de Luisito en Madrid (España). El progenitor del popular 'Sol de México' invitó a Andrés García a conocer la casa de la capital pero no tenía las llaves de su nuevo hogar, motivo por el cual tuvieron que llamar a un guardián y cuando entraron asegura que todo era raro.

"Me extrañó que él no tenía llave de una casa que luego vi que era muy bonita. Se empiezan a poner nerviosos (Luissito Rey y su hermano) en la piscina, miraban mucho, y me diferon que nos fuéramos. ¿A qué viene esta actitud? Actuaron como si hubiera ahí un tesoro o algo muy tenebroso", contó Andrés García al programa 'Ventaneando'.

"Siempre me quedé pensando: ‘¿No será esa casa donde hicieron algo a Marcela y a lo mejor hasta ahí la enterraron?", añadió el reconocido actor mexicano al mencionada espacio televisivo.

Andrés García asegura que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a Marcela Basteri

"(Me dijo) 'Ayúdame a matar a Marcela (Basteri)'. Ya Durazo me había dicho: 'Abusado con ese loco, quiere que lo ayuden a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió", contó el actor mexicano al programa 'Un Nuevo Día' de Telemundo.

Una de las últimas veces que Marcela Basteri fue vista en público mientras que Luis Miguel le cantó en un show en Argentina