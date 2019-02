Óscar López Arias critica a Leiva y ella le pide que se lo diga en directo

La periodista Milagros Leiva fue cuestionada hace unos días por la polémica y bochornosa entrevista que protagonizó con Luis D' Angelo, el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú.



Cuando la conductora de ‘ATV Edición Matinal’ no quiso debatir más con Luis D' Angelo, ella pidió a la producción del noticiero que conduce que corten la entrevista que se dio en el marco de la iniciativa de la Municipalidad de Miraflores que propone que dos personas no puedan circular en una moto lineal. Esto a raíz del reciente asalto y balacera en el Parque Kennedy del mencionado distrito.

Antes de su polémica decisión, Milagros Leiva llamó "querido" a Luis D' Angelo y tal y como se estaba desarrollando la entrevista, no fue sorpres que este no se haya quedado callado. "No soy tu querido, lamentablemente", expresó el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú.



La frase del empresario generó que la comunicadora de ATV se indigne en vivo. "¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Por favor, levanta a este prepotente, no lo puedo escuchar más”, pidió Leiva antes de que el hombre desaparezca de las pantallas



“Tú no eres mi querido, qué te pasa irrespetuoso. ¿Qué le pasa a esta gente matonezca? ¿Qué quieres? Caricaturizar a una mujer. Yo estoy defendiendo el derecho de la gente a vivir", se defendió la periodista.

Además de la feroz crítica de Lucho Cáceres, otro actor que también lamentó la actitud de la periodista fue Óscar López Arias, pareja de Daniela Sarfati.

“Querida @MilagrosLeivaG recién hoy vi el tan mencionado vídeo del enlace con Luis D’Angelo. Lamentable ver lo equivocada que estás y también esas normas que atropellan nuestros derechos como motociclistas”, lamentó López Arias en Twitter. “Ojalá hablemos de esto en algún momento, con o sin cámaras”, propuso el artista peruano.

La periodista no dudó en responderle y anunció que iba a volver a entrevistar a Luis D' Angelo, a quien le pidió disculpas públicas en su reciente programa.

“Hola Querido @OscarLopezArias quizá como dices estoy muy equivocada, pero algo debemos hacer para que sicarios y ladrones dejen de asesinar escapando en motos. Eres bienvenido al programa para dar tu opinión”, tuiteó Milagros Leiva.

Video de Milagros Leiva pidiendo disculpas al representante de la Asociación de Motociclistas del Perú