Clara Seminara recibe crueles comentarios tras imitar a Milagros Leiva

Clara Seminara es el nuevo jale de Carlos Álvarez en su programa 'Oe..¿Es en serio?', emisión cómica que se trasmite por ATV. La actriz ha sido blanco no solo por su nueva propuesta de trabajo, sino también por su reciente imitación a Milagros Leiva, quien es 'Milágrimas Leiva'.

Clara Seminara tuvo mayor protagonismo en la más reciente difusión de 'Oe...¿Es en serio?', programa que está bajo la batuta de Carlos Álvarez, con su personaje de Milagros Leiva, quien conduce ATV Noticias Edición Matinal. La actriz le puso el toque de humor con una caracterización usual de los espacios hilarantes de TV.

Sin embargo, tras su primer rol en ATV, Clara Seminara compartió emocionada en su cuenta de Instagram al nuevo personaje, 'Milágrimas Leiva', sin imaginar que sus detractores le dejarían ácidos comentarios en su publicación.

"Nuevo personaje: "Milagrimas Leyva" en 'Oe...¿Es en serio?' Por ATV", escribió Clara Seminara en una de sus publicaciones de Instagram.

Clara Seminara recibe críticas tras imitar a Milagros Leiva

"Aún no era el momento, eso creo. Buena suerte, pero igual me quedo con 'El Wasap de JB'", "Clara Seminaria, es la de siempre...poco te darás cuenta","No hacía reír, se le veía muy forzada; le falta chispa y naturalidad y eso las otras chicas han sabido sacarlo", "Ahí solo tiene que hacer reír es Carlos Álvarez, él es así... No deja que los demás destaquen... Él hace su dizque imitación... Y el resto solo acompaña... No hablan", se aprecian algunos comentarios que le dejaron a la, ahora, imitadora de Milagros Leiva.

No todo fue críticas para la actriz Clara Seminara. Admiradores de la exintegrante de 'El Wasap de JB' le desearon éxitos en el nuevo proyecto y destacaron que es una buena profesional.

El video de su imitación a Milagros Leiva fue subida por el mismo perfil de 'Oe..¿Es en serio?' en la plataforma digital YouTube.

Clara Seminara deja 'El Wasap de JBp' e interpreta a Milagros Leiva en 'Oe...¿Es en serio?'

Clara Seminara en 'El Wasap de JB'