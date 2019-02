Daniela Arroyo arremetió contra Diego Chávarri durante programa en vivo [VIDEOS]

Diego Chávarri y Daniela Arroyo protagonizaron duro enfrentamiento vía enlace en vivo con 'Válgame Dios' que los conductores quedaron impresionados con los dimes y diretes de ambos jóvenes.

El problema inició cuando Gigi Mitre quiso aclarar una información que dio el ex integrante de 'Esto es guerra' referente a la modelo que fue negada por Jefferson Farfán.

"Por qué dijiste que Daniela Arroyo, aunque sea verdad, se presentó en tu casa a las 6:00 a.m. en pijama", cuestionó la conductora de televisión, compañera de Rodrigo González 'Peluchín'.

Ante esta interrogante, la ex pareja de Melissa Klug quedó sorprendido y aclaró que él dijo eso porque "la señorita contó cosas que no eran que me dio cólera y yo conté la verdad". También aseguró que no se acuerda cómo conoció a la modelo, pero reveló que la última vez que se vieron fue cuando ella le acompañó al canal de América Televisión, desde entonces no sabe nada de la joven; incluso aseguró que no tuvo nada con ella.

"La he visto dos veces, en la discoteca y cuando fuimos al canal", contó Diego Chávarri en enlace vía microondas con el programa 'Válgame Dios'.

Tras escuchar estas declaraciones Daniela Arroyo se comunicó con 'Válgame Dios' para manifestar su 'verdad' y sin pelo en la lengua arremetió contra el ex integrante de 'Esto es guerra' y negó la versión de Diego Chávarri.

"A Diego no tengo nada que decirle, ya se darán cuenta lo poco hombre que es para hablar de esa manera y tratar de dejarme mal a nivel nacional diciendo cosas que son totalmente mentiras porque él sabe la verdad de las cosas [...] No voy a a permitir que él hable de esa manera de mi, no me deje como la que estoy mintiendo o engrandeciendo las cosas. Le voy a pedir que tenga más respeto al hablar de una mujer, que no mienta o que se quede callado", dijo ofuscada la joven.