El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó al gobierno a emplear "todos los medios posibles" para alcanzar un acuerdo que permita liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Herzog, cuyo papel es ceremonial, subrayó la importancia de actuar con decisión en esta crisis humanitaria. "Pido a nuestros dirigentes que actúen con todas sus fuerzas y por todos los medios posibles para alcanzar un acuerdo", declaró el mandatario, lo cual refleja la creciente presión social y política en Israel.

Actualmente, 96 personas siguen retenidas por el movimiento islamista Hamás, según datos del ejército israelí. Estas personas fueron capturadas durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023, en el sur de Israel. Mientras tanto, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó recientemente que se han logrado "avances" en las negociaciones para su liberación, aunque los detalles de los esfuerzos siguen siendo confidenciales.

¿Cuántos rehenes permanecen en Gaza y qué se sabe de su situación?

De acuerdo con informes oficiales, 96 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales 34 podrían haber fallecido durante el cautiverio. Estas cifras, proporcionadas por el ejército israelí, reflejan la gravedad de la situación humanitaria. Las familias de los afectados han intensificado su presión sobre el Gobierno para lograr su regreso, exigiendo acciones concretas y resultados inmediatos.

La captura de estas personas ocurrió en el contexto del ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.208 muertos en Israel, en su mayoría civiles. Este ataque provocó una respuesta militar intensiva por parte de Israel en Gaza, exacerbando el conflicto en la región.

¿Qué avances ha anunciado el Gobierno de Israel?

El primer ministro Netanyahu afirmó que existen "avances" significativos en las negociaciones para liberar a los rehenes. Aunque no se han revelado detalles específicos, Netanyahu aseguró que "todo lo que hacemos no puede ser desvelado", pero enfatizó que los esfuerzos no cesarán hasta que todos los rehenes sean liberados.

Este anuncio refleja la complejidad de las negociaciones, que implican múltiples actores y un contexto de alta tensión. Sin embargo, el gobierno israelí se enfrenta a críticas internas por la lentitud en la resolución de la crisis y por el impacto de sus acciones en Gaza.

¿Cómo afecta esta situación al conflicto en Gaza?

La crisis de los rehenes ha intensificado la presión internacional sobre Israel, mientras que el conflicto armado continúa. Desde el ataque de Hamás, Israel ha lanzado una ofensiva aérea y terrestre en Gaza, con un impacto significativo en la población civil. Según datos oficiales de la ONU, estas acciones han provocado una grave crisis humanitaria en la región.