Famoso cambia ‘El reventonazo de la Chola’ por ‘Oe, ¿es en serio?’

Mientras que América Televisión fichó a Gian Piero Díaz como conductor de ‘Esto es Guerra’, ATV ahora tiene en sus pantallas al cómico Pablo Villanueva Branda, mejor conocido como Melcochita.

El humorista peruano contó que dejó el programa ‘El reventonazo de la Chola’ porque ya no se sentía cómodo, por lo que tomó la decisión de trabajar con Carlos Álvarez en ‘Oe, ¿es en serio?’, programa que se estrenó a fines de enero.

Melcochita reveló haberse alejado fastidiado de ‘El reventonazo de la Chola’ porque se sentía relegado y porque no le daban un lugar preferencial como artista.

“Al otro lado prácticamente estaba en la banca, no me daban mi lado como artista, me sentía desplazado. No solo era en el plano artístico también en el presupuesto, tengo una familia que mantener. No lo pensé dos veces y me fui al otro lado”, declaró el comediante de 82 años.

Cuando Melcochita fue anunciado como nuevo jale del programa cómico ‘Oe, ¿es en serio?’, el conductor Ernesto Pimentel y los directivos de América Televisión se quedaron sorprendidos con la noticia.

“Dos años trabajé con el mismo sueldo, me prometieron muchas cosas. Ahora me están llamando, pero ya es tarde, deben aprender a respetar a un artista”, dijo el también salsero.

Melcochita aseguró que Álvarez si le da su lugar. “Carlos sí me da libertad para trabajar y ser yo mismo”, explicó Melcochita.

Así como ‘El wasap de JB’, el programa cómico de ATV hizo una parodia de la pelea de Erick Sabater y Coto Hernández.