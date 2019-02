Laura Zapata llama 'fea' a Yalitza Aparicio

La actriz Laura Zapata, quien hace poco participó en la película 'La peor de mis bodas 2', volvió a encender las alarmas en México, tras un comentario que hizo sobre el momento de fama que vive la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio.

“¿Qué suerte no?, la suerte de las feas...no no es cierto”, dijo en alusión al viejo refrán que se dice: "La suerte de las feas...la bonita la desea", durante el programa Venga la alegría. Sin embargo, inmediatamente se apresuró a aclarar que se trataba de una broma. “Está bien, tuvo suerte, que padre, no hay que envidiar a nadie, no hay que calificar a nadie, le tocó, muchas quisieran”, comentó.

Acostumbrada a generar polémica, Laura Zapata, hermana de la cantante Thalía, no ha sido la única artista que ha sido cuestionada por sus comentarios respecto a Yalitza Aparicio. Hace sólo unos días, la prensa mexicana reveló que la intérprete Yuri también había llamado fea a la actriz Oxaqueña. Sin embargo, la cantante salió a desmentirlo.

En contra parte, otras actrices como Salma Hayek aplaudieron la nominación de Yalitza Aparicio en la terna de mejor actriz en los premios Óscar y lo celebraron con alegría.