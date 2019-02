“Me he preparado para esta oportunidad”

Susan Ochoa fue finalista de realities como ‘La Voz’ y ahora representará a Perú en la Quinta Vergara con ‘Ya no más’. La composición de Eva Ayllón, Pelo D’Ambrosio y de Jesús Rodríguez habla de una mujer que logra salir de un círculo de abusos. Este año, Viña elige al ganador también con votos del público. “Sé que tengo público que me apoya”, nos dijo en la conferencia de prensa.

Eva Ayllón dijo que difícilmente los mejores ganan un reality de canto y que “las mujeres no votan por mujeres”. ¿Es una revancha ir a Viña?

No, no. Lo que sí creo es que todo pasa por algo, me he venido preparando para esta oportunidad y la tomo con cariño y agradecimiento a Dios, me ha puesto en el camino a grandes de la música. Ahora competiré con otros países.

¿Escuchaste a los competidores?

Sí, son cantantes internacionales (sonríe), yo estoy en el proceso de poder hacerme más conocida en mi país.

Acabas de lanzar ‘La dueña soy yo’. Pero, contaste que tuviste problemas con un productor. ¿De qué se trató?

¡Uf! Fue un empresario muy conocido. Me dijeron sí al inicio, hicimos todo, me ilusionaron y al final me llamaron para humillarme, me dijeron que vaya a cantar a karaokes. Este empresario me dijo: “Mejor te dedicas a otra cosa. Mira a mis hijos, ellos tienen lo mejor”. Hirió mis sentimientos.

¿Estaban trabajando en tu primer disco?

Sí, en el disco y composiciones. Creo que lo hizo para alejarme de la música y para no seguir con lo que me prometió. Fue dos años atrás, cuando terminé ‘La Voz’. Esas personas me llamaron, yo no las llamé. Me molestó mucho porque me hicieron perder un año de mi vida... no me gustaría decir su nombre, pero llegué a mi casa llorando. ¡Qué le podría decir ahora! Solo le diría que escuche mi música.

¿En tu propuesta escucharemos más canciones que siguen la línea de tus versiones de Rocío Dúrcal y de ‘Porque una hembra no llora’?

Sí, porque no me gustan las canciones sin sentido, tontas y que muchas suenan en la nar la Gaviota?

Tengo muchas expectativas por la oportunidad que me da representar a mi país, pero mi vida no depende de un concurso. Voy a seguir pase lo que pase. Creo que ‘La dueña soy yo’ también dará más.

¿Por qué eligieron el tema que va a Viña del Mar?

Uno siempre quiere ganar, pero al margen de todo, lo que sí queremos es que se escuche la letra. Yo quisiera que la violencia contra la mujer acabe, que denuncien, pero parece un callejón sin salida. Realmente da tanto miedo con quién te vas a enfrentar. ¡Imagínate! Cantar ‘Ya no más’ y no hacerlo (dejar a un agresor).

¿Pasaste por eso?

En algún momento de mi vida, sí. Y gracias a Dios pude decir: ‘ya no más’. Tuve maltrato de todo tipo, sinceramente, pero al pasar los años... ahora estoy aquí de pie cantando y siguiendo mis sueños. Luchando.❧