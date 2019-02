Super Bowl 2019: ¿A qué equipo apoyan las celebridades?

Ya está todo listo para el Super Bowl 2019, evento protagonizado por los New England Patriots y Los Ángeles Rams. El acontecimiento deportivo es uno de los más esperados en Estados Unidos y en todo el mundo.

El tremendo fervor con el que se vive el Super Bowl 2019 hace que las celebridades expresen sus emociones hacia los colores de sus equipos, así que repasaremos algunos de los aficionados más destacados de ambos conjuntos.

Gisele Bündchen

Es obvio que la modelo brasileña apoya a la franquicia de Massachussets, pues es la esposa de Tom Brady, quarterback de los New England Patrios, pentacampeón de la Super Bowl y acaso el mejor jugador de la NFL de todos los tiempos. A través de su cuenta oficial de Instagram hemos visto a Gisele Bündchen apoyando a Tom Brady y yendo al estadio para alentar a los Patriots.

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos conserva una amistad saludable con Tom Brady desde hace larga data. Ejemplo de ello es que cuando los New England Patriots vencieron a los Kansas City Chiefs para avanzar en la Super Bowl, Donald Trump les dedicó un mensaje de felicitación vía Twitter.

Congratulations to Bob Kraft, Bill Belichick, Tom Brady and the entire New England Patriots team on a great game and season. Will be a fantastic Super Bowl!

Matt Damon y Ben Affleck

El actor estadounidense apoya desde siempre a los New England Patriots. En efecto, ha sido fotografiado llevando los anillos del campeón del equipo e incluso en el 2017 asistió al show de Jimmy Kimmel vestido de Tom Brady.

Por su parte, la amistad de Ben Affleck con Damon y su amor por los Patriots hacen que forme parte de lo que Brady llama “su equipo de Boston”.

Magic Johnson

El reconocido basquetbolista de Estados Unidos es un aficionado más de Los Ángeles Rams y no dudó en demostrar su alegría una vez que el equipo se proclamó campeón ante los Saints. Además, tal y como confirmó la franquicia, Magic Johnson fue una de las primeras personas en depositar a la cuenta del equipo cuando éste se trasladó nuevamente a Los Ángeles en 2016.

All of LA is proud of the @RamsNFL for securing the victory over the New Orleans Saints to send them to the Super Bowl.