Fabio Agostini 'desenmascara' a su capitán Mario Irivarren en vivo [VIDEO]

En el reciente programa de 'Esto es Guerra', Fabio Agostini cometió el mismo error durante la transmisión del reality: dejar en evidencia su piconería y la falta de control con su temperamento.

Luego de perder una de las competencias frente a su rival Rafael Cardozo, Fabio Agostini no pudo controlar sus sentimiento y terminó rompiendo uno de los cubos de madera, acción que fue interrumpida por los conductores Mathías Brivio y Gian Piero Díaz, además de los miembros de producción de 'Esto es Guerra'.

Gian Piero Díaz cedió el micrófono para que el español tuviera tiempo de presentar su descargo y explicar el por qué de su actitud ya conocida en estos últimos días. Sin embargo, lejos de disculparse adujo que el objeto estaba hecho de un material débil, que es por ello que se rompió con tanta facilidad.

La producción de 'Esto es Guerra' le obligó, de forma indirecta, a Fabio Agostini a que se disculpara y le avisó que el próximo comportamiento similar ya no habrá suspensión, sino que podrá ser eliminado del programa. Además, el español hizo hincapié en el aporte que le da a los combatientes y su capitán destacó su desempeño en el grupo.

Tras la intervención de Mario Irivarren, Fabio Agostini adujo que el ex de Ivana Yturbe no le apoya para nada y que no le importa que quede fuera de 'Esto es Guerra' con el fin de conseguir algunos puntos para el equipo de 'combatientes'.

"Sí, me equivoqué, lo dije desde un principio....pero ustedes la siguen. Ahora le quiero contestar a Mario, porque Mario a la hora de expresarse se expresa y engaña muy bien al público, vale. Que tú quieras que todo el equipo salga a flote, que ganemos y que salga todo bien igual que yo. Y si tú por diez puntos quieres ganarlo a que yo me quede fuera, a mí me demuestras que tú conmigo no estás", expresó Fabio Agostini frente a la atenta mirada de Gian Piero Díaz y Mathías Brivio.

En tanto, Mario Irivarren dejó en claro que él no está dispuesto a respaldar el mal comportamiento del español, así se tenga que quedar si uno de los integrantes más importantes de su equipo en 'Esto es Guerra'.

