Rodrigo González o Magaly Medina: ¿quién tiene más rating?

Cuando Magaly Medina estrenó su nuevo programa en ATV, la periodista mandó una indirecta a Rodrigo González por haber recibido un regalo de Jefferson Farfán. Fue esa noche que muchos se dieron cuenta que los personajes de televisión ya no seguían siendo buenos amigos.

Al día siguiente, el popular ‘Peluchín’ no dudó en responder a la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ y hasta la tildó de “cara de palo”.

Pese a que no son competencia directa, los programas de Magaly Medina y Rodrigo González se disputan las entrevistas y las exclusivas.

Aunque Magaly Medina hasta el momento no ha podido ganarle a la telenovela ‘Ojitos hechiceros 2’, su programa en ATV ha logrado por varios días más rating que el programa ‘Válgame Dios’, que conducen Gigi Mitre y González.

Por ejemplo el último lunes 28 de enero, ‘Magaly TV, La Firme’ registró 8.2 puntos de rating en promedio, mientras que el espacio de espectáculos de Latina llegó a los 5 puntos de audiencia.

Magaly Medina habla de Rodrigo González

En una entrevista con Andrea Llosa, a Magaly Medina le preguntaron sobre el fin de su amistad con Rodrigo González, a lo que la popular ‘urraca’ señaló que no sabe realmente qué sucedió.

"No sé. Yo creo que la televisión siempre va a interferir, porque tiende, a veces, no hacerte pisar tierra, a elevar egos y lucha de egos. Y yo siempre he tratado de tener una posición mucho más conciliadora. Soy la mayor en este asunto, tengo mucho más recorrido en la televisión y trato de que no se me suba los humos, siempre trabajo y me rodeo de gente que me esté pinchando la llanta siempre para que mi ego no se me sobredimensione", indicó la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

En otro momento, Magaly Madina se sinceró y contó que todo empezó desde que ella hizo un comentario que, según presume, no habría sido del agrado del conductor de 'Válgame Dios'. Desde entonces, la amistad se rompió.



"No sé realmente, porque después de la pelea ya no fue igual. Tuvimos una pelea cuando estuvimos en Latina, él se mostró, parece, un poco fastidiado por una cuestión que yo dije, que lo tomó en serio. Ni me acuerdo, porque te voy a decir que soy una persona que no guarda rencores, no me acuerdo por qué la gente se pelea conmigo o porqué se molestó y empezó una lucha cruenta en el canal, porque hay personas que son más apasionadas que otras para pelear", añadió Magaly.