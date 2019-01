Deyvis Orosco: "Estoy viviendo un tiempo lindo con Cassandra"

Luego que Cassandra Sánchez de la Madrid sorprendiera a Deyvis Orosco con una llamada telefónica en el programa En Exclusiva en donde le dedicó emotivas palabras de amor, Deyvis se mostró agradecido con la producción pero aseguró que aunque está muy enamorado, siempre va a cuidar su vida privada.

“Jamás esperé una sorpresa así, pero nada estoy feliz. Soy un tipo que siempre va a cuidar su vida privada. Ahora que estamos en la era de las redes sociales es casi inevitable que la gente no se entere, porque al yo no estar poniendo cosas siempre la gente lo tomaba a mal por eso lo que estoy haciendo es soltarme un poco más pero con cuidado de compartir lo que uno quiere compartir. Pero definitivamente enamorado estoy, estamos un tiempo bastante lindo con Cassandra”, comentó el ‘bomboncito de la cumbia’.

Asimismo contó que recién tiene pocos meses con Cassandra, hija de Jessica Newton y por ello aún no piensa en matrimonio ni convivencia, pero aseguró que tiene planes de encargar familia para más adelante.

“Lo que he decidido este año básicamente es compartir el trabajo con mi vida, había estado tanto tiempo solo porque me había dedicado al trabajo. Voy abrir mi vida un poco más, creo que el tiempo se pasa muy rápido así que hay que darse un tiempo personal".

Antes de finalizar contó sus planes para el 14 de febrero, Día del amor. "Voy a celebrar ese día en el concierto denominado Juntos en Plaza Norte en el cual Cassandra me estará acompañando. En el show también se presentarán artistas internacionales como el cantante de música urbana Nacho y Jonathan Moly, además de nacionales como Yahaira, Combinación de la Habana y You Salsa.", finalizó.