Fabio Agostini fue suspendido de EEG por 'agredir' a Rafael Cardozo

En la reciente emisión de 'Esto es Guerra', Fabio Agostini cometió terrible error en pleno programa en vivo. El español no contuvo su indignación frente a Rafael Cardozo y realizó polémica acción que le costó la suspensión del programa de América TV.

El español se ofuscó al presenciar que la producción no haya tomado una sanción drástica contra Rafael Cardozo, quien minutos antes se había enfrentado a Austin Palao realizado una hazaña similar a Fabio Agostini.

"El señor ha venido a provocar, no sé si le duele tanto que no le hayan dado la banda de capitán, no sé sinceramente que le pasa", expresó Gian Piero Díaz frente a la actitud de Rafael Cardozo.

Pese a las advertencias de la producción de 'Esto es Guerra', Fabio Agostini encaró a y le lanzó tierra a Rafael Cardozo tras escuchar la decisión final de Mr.G.

"Esta es la última vez que se acepta este tipo de actos, la siguiente será suspensión", fue la advertencia que la producción de 'Esto es Guerra' a los involucrados.

"No entiendo la comparación.Intentar tirarle tierra con astillas y clavos a un compañero, me parece....Imagino que hay escalas de gravedad", argumentó Gian Piero Díaz para explicar que debería existir una sanción ejemplar para Rafael Cardozo.

Gian Piero Díaz se molestó con el retador y le pidió que se retire del set. Mister G comunicó al español que estaba suspendido por hoy tras cometer deplorable acto contra su compañero Rafael Cardozo.

Pese a que Fabio Agostini intentó por todo los medios justificarse por la hazaña cometida, la producción de 'Esto es Guerra' y los conductores no respaldaron al español.

Fabio Agostini fue suspendido de 'Esto es Guerra' por terrible acción contra Rafael Cardozo