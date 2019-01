Intocable, el documental sobre la caída de Harvey Weinstein

Harvey Weinstein volvió este fin de semana al Festival de Sundance, pero esta vez con una película que no quisiera que exista. Se trata del documental ‘Untouchable’ (Intocable), de la cineasta británica Ursula Macfarlane, quien fue convocada por los premiados productores Jonathan y Simon Chinn. El largometraje sobre el auge y la caída del productor de ‘Pulp Fiction’ y de ‘Shakespeare enamorado’ habla de las decenas de denuncias por acoso, asalto sexual y violación.

“También queríamos relatar la historia de Harvey y comprender la clase de ser humano que era y por qué la gente lo quería y por qué tenía ese encanto y ese embrujo que atraía a la gente. No podíamos limitarnos a decir que era un monstruo y que violó gente durante 40 años... Queríamos comprender cómo llegó a una posición en la que podía hacer estas cosas”, dijo la cineasta.

‘Intocable’ reúne las declaraciones de nuevas denunciantes, entre ellas la de Hope Exiner d’Amore, una estudiante de la Univesity of Buffalo que afirma que Weinstein la violó en un hotel de Nueva York. También las actrices Rosanna Arquette y Paz Vega volvieron a hablar de los abusos que sufrieron.

La cineasta se acercó al círculo de Weinstein y conversó con las personas que podían darle más detalles de la personalidad del otrora todopoderoso de Hollywood. “Todos lo describieron como extraordinariamente carismático y dijeron que era un tipo divertido e inteligente. Pero había esta dicotomía, este lado increíblemente oscuro”, sostuvo sobre lo que se conocía de Weinstein antes de las denuncias. “Recibí una llamada de Simon Chinn, quien me preguntó si quería hacer esta película. Dije: “Sí, sí, ¡quiero hacer esta película! Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida Tuve una reacción realmente visceral”, declaró en una entrevista a Sundance Institute.

¿Estaba al tanto de las acusaciones en su contra antes de que se hicieran públicas?

No lo estaba. Eso me choca ahora. Estaba hablando con un amigo que trabajaba mucho con Harvey y él dijo que escuchó que él era fanático y que era lujurioso, pero nada de esto. Los amigos que tengo que trabajan en el negocio del cine en Londres y que lo conocieron y salieron a cenar con él, no se enteraron de esto. Sabían que él gritaba y gritaba y que era mentalmente abusivo con la gente. Cuanto más lees ahora, menos sorprendido estás. Él tenía tal poder. Podía hacer que la gente hiciera lo que él quisiera que hicieran. Hay una mujer en la película que dice que nunca aceptaría un no por respuesta. La mujer en Buffalo dijo que siempre cree que es consensual, porque si él gana, entonces fue consensual.

¿El equipo legal de Harvey creó obstáculos?

No, en absoluto, no. Nos contactamos con su abogado varias veces para ver si él participaba y la respuesta fue no. No tenemos evidencia de que intentaran detenernos.

¿Hubo personas que se negaron a ser entrevistadas?

Hubo muchos y muchos que se negaron a ser entrevistados. Hablamos con cientos de personas de todos los aspectos de su vida y su carrera. Todavía hay muchas personas que temen a Harvey Weinstein y donde llegan sus tentáculos. También hay mucha gente que quiere dejarlo atrás. Definitivamente fue difícil hacer que la gente grabara. Nos acercamos mucho a algunas personas, pero luego dijeron que realmente no querían abrir esto de nuevo en sus vidas, especialmente a las personas más jóvenes. Las personas mayores tienen la experiencia de la vida detrás de ellos. Cuando comienza su carrera, ¿realmente quiere hablar sobre lo que le sucedió a Harvey Weinstein hace cinco años? Fue muy difícil.