Gian Piero Díaz explicó porqué hizo polémicos comentarios sobre Esto es Guerra [VIDEO]

Nadie se esperaba que Gian Piero Díaz sea el reemplazo de María Pía Copello en 'Esto es Guerra', más aún cuando el exconductor de 'Combate' muchas veces tuvo duros calificativos contra el reality de América Televisión.

Sin embargo, durante una entrevista para 'Domingo al día' el conductor rompió su silenció y explicó porqué en su momento habló mal de 'Esto es Guerra'. "Si chanqué a alguien, siempre fue a la producción y hay muchas cosas por las que no he cambiado mi forma de pensar. Lo que dije en ese momento fue porque lo sentía. Soy una persona que cuando trabajo en un sitio, lo voy a defender. [...] Lo que en algún momento dije de 'Esto es Guerra' es porque lo sentí y en ese momento me dolió. El tema no es personal, el tema fue porque me sentí afectado", señaló el excompañero de Renzo Schuller.

Agregó además que si en su momento aparece un programa de la competencia, no va a dudar en defender 'Esto es Guerra' como en su momento lo hizo con 'Combate', y es que como se recuerda en reiteradas ocasiones el popular 'Pipi' arremetió en vivo contra la producción de 'EEG'.

Su salida de ATV

Gian Piero Díaz aprovechó para aclarar que su contrato en ATV finalizó en diciembre de 2018, así que no hubo incumplimiento de su parte. Por otro lado, reveló que tuvo una conversación con el canal cuando ya no tenía vínculos y fue decisión netamente de ellos que el conductor no continué.

Aseguró además que él firmó contrato con América Televisión, minutos antes que sea presentado en 'Esto es Guerra'.

