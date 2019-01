Yalitza Aparicio deslumbra en la portada de Vanity Fair [FOTOS]

Yalitza Aparicio, protagonista de 'Roma' sigue cubriendo titulares de noticias en el mundo por su destacada actuación en la cinta dirigida por Alfonso Cuarón y su reciente nominación a los Premios Oscar 2019 como Mejor Actriz.

Esta vez, la actriz originaria de México volvió a sorprender con una imponente aparición en la portada especial de la revista estadounidense Vanity Fair, junto a actores destacados de Hollywood.

En esta edición número 25 de la revista, Yalitza Aparicio participa en el especial que celebra a los nominados a los Premios Oscar 2019, razón por la cual aparece junto al actor protagónico Rami Malek, por "Bohemian Rapsody" y Regina King por " If Beale Street Could Talk". El fotógrafo encargado del retrato a los actores fue, curiosamente, un compatriota mexicano llamado Emmanuel 'Chivo' Lubezki.

En la fotografía, Yalitza Aparicio luce un vestido azul oscuro ligeramente escotado con pliegos verticales. Su cabellera larga y lacia combina con el sencillo maquillaje que utiliza al lado de Rami Malek.

La revista Vanity Fair rescata, a su vez, una emotiva declaración de Yalitza quien habla sobre la sorpresa que significa, para muchos, ver a una mujer indígena, en su caso mixteca, protagonizar una película como lo es 'Roma': "“ Ha sido un orgullo y esperanza para muchas personas ver a alguien que luce como yo, protagonizando una película nominada a Mejor Dirección por los Premios Oscar", señala la intérprete de "Cleo" en 'Roma'.

“It has been a source of pride and hope for many people to see someone that looks like me—an indigenous person—starring in an Oscar-winning director’s film,” says Roma star Yalitza Aparicio. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/ulfzIdn9YD