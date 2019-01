Cristian Zuárez da su brazo a torcer y pide perdón a Laura Bozzo [VIDEO]

Cristian Zuárez y Laura Bozzo protagonizaron un gran enfrentamiento tras anunciar públicamente su separación, debido a que el excantante amenazó a la conductora con una demanda con la intención de obtener un beneficio económico; sin embargo, de un momento a otro todo cambió, ya que hoy él se arrepiente de lo sucedido y pide perdón.

La expareja de la 'abogada de los pobres' concedió una entrevista en exclusiva para Univisión, donde decidió pedir disculpas a la conductora de televisión por haberla demandado. "Pido perdón a Laura por eso, para mí es importante saber que me disculpe, que sepan que por mi parte Laura siempre tendrá mi amistad eterna", indicó para el citado medio.

Como se recuerda, Cristian buscó obtener una compensación económica por los 16 años que dedicó en trabajo para Laura Bozzo; sin embargo, terminó retirando la demanda. "Uno se deja llevar por los abogados quienes obviamente buscan ganar un caso, yo además no me reconocía como la persona que soy, yo sé que me vi muy mal", comentó el ex intérprete argentino.

Cristian dejó en claro que tomó la radical decisión de la demanda ya que consideraba que estaba en su derecho, pero luego se arrepintió tras analizar la situación. "Yo estaba en mi derecho de reclamar, lo dejo pasar y ahora te lo digo, no quiero otra cosa más que su amistad y poder seguir mi vida", comentó para Univisión.

