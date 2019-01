Claudia Ramírez eleva la temperatura al hacer ejercicios en osado atuendo

Tras su paso en realities de televisión, la colombiana Claudia Ramírez se ha ganado varios admiradores en redes sociales y ello e ve reflejado en Instagram, donde tiene más de 730 mil seguidores.

Todo lo que comparte Claudia Ramírez es muy comentado por sus miles de seguidores y una reciente publicación no ha sido la excepción. Se trata de un video donde la colombiana hace ejercicio.

"Entrenando... Regresando a mi peso", fue la descripción del video de la ex integrante de 'Bienvenida la tarde'.

Según se pudo ver, la ex pareja de George Forsyth se dejó ver en un atuendo de dos piezas que dejó poco a la imaginación de sus admiradores.

Tras esta publicación, los admiradores de Claudia Ramírez quisieron halagar la figura de la colombiana, pero la modelo desactivó la opción de comentarios.

Actualmente, Claudia Ramírez tiene una relación sentimental con el deportista Diego Geminez e invaden las redes sociales con fotografías y videos de su romántica historia de amor.

Cabe mencionar que la modelo estuvo en el ojo de la tormenta tras comentar en televisión sobre el matrimonio de George Forsyth y la actriz Vanessa Terkes. Los fans del deportista atacaron a Ramírez en redes sociales por lanzar ácidos críticas sobre la boda de su ex pareja sentimental.

"Ahora que su esposo es alcalde, debería tener criterio a la hora de referirse a la gente. Uno no puede pedir respeto si no lo da. Le falta un poco de humildad en sus palabras, bastante arrogante. Además, andar peleándose por un hombre, me parece vulgar", afirmó Claudia Ramírez en 'Válgame Dios' en ese entonces.