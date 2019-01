Julieta Rodríguez se enfrenta a Instagram por venta de fotos íntimas

La modelo argentina Julieta Rodríguez reapareció en la prensa peruano tras la difusión de un informe en el programa de Magaly Medina donde podemos conocer cómo se gana la vida lejos de los reality de competencia. La popular 'Urraca' expuso la actividad que practica la popular 'Pelusa', quien retornó a su país tras los comentarios racistas que emitió en contra de los peruanos en una conversación.

Julieta Rodríguez publicó en su cuenta oficial de Instagram varios anuncios con los que cautivó a sus fieles seguidores en la red social. La modelo argentina comentó que se encontraba trabajando en un spot para una línea de entrenamientos. También reveló cual es la actualización de su negocio de venta de fotos íntimas, conocido criollamente como 'packs'.

La modelo argentina y ex participante del programa de competencias "Combate" compartió en su cuenta de Instagram que se encuentra trabajando en nuevo material exclusivo para los usuarios que adquieres sus fotos y videos candentes, los cuales cuestan desde 5 dólares hasta los mil dólares.

"¿Ya están listos para lo que se viene? HEAVEN, nuevo contenido exclusivo. Only in Patreon. Link in bio".

En la última publicación que hizo en la plataforma de venta de contenido para mayores de 18 años se puede leer una carpeta que dice "Censored for Instagram" (censuradas de Instagram). En esta plataforma se pueden encontrar las fotos atrevidas de Julieta Rodríguez que la red social puede reportar como material no deseado, por lo que puede acabar con el bloqueo de la cuenta.