Hijo no reconocido de Juan Gabriel cuenta la inquietante revelación que le hizo el cantante [VIDEO]

Mucho se habla acerca de la resurrección del cantante Juan Gabriel luego que el exmánager Joaquín Muñoz sostuviera que el ‘Divo de Juárez’ se presentará en México tras “inventar” su muerte por una tema de seguridad, hoy nuevamente sale una nueva versión del mexicano, pero que le da un nuevo giro a la historia.

Víctor Florencio, quien asegura ser el hijo no reconocido de Juan Gabriel, conocido en los medios como el Niño Prodigio, sostuvo que el intérprete de ‘Querida’ le hizo una revelación en sus sueños y le hizo un pedido especial a todos los seguidores de su padre.

El vidente llegó al set de ‘Despierta América’ de Univisión para hablar acerca de Juan Gabriel. “Tengo esta revelación donde él se me presenta vivo. Lo ví vivo. Una cosa es un sueño y otra es una revelación”, dijo muy seguro.

“Yo estaba dormido. Yo lo sentí y me despierto. Lo veo ahí y me dice: “Te voy hablar como un padre le hablaría a un hijo. Yo quiero que me dejen en paz. Me dejen tranquilo, quiero que mi alma suba a donde tenga que subir. Quiero que me recuerden con amor, no con bochinchi, no con chismes, no cosas negativas. Necesito que le digas al mundo que yo ya no estoy entre los vivos, yo partí, yo no estoy vivo”, sostuvo muy firme el vidente Víctor Florencio ante las cámaras de TV.

Cierto o no las declaraciones del hijo no reconocido de Juan Gabriel han hecho que los usuarios de Instagram lo atacaran pues aseguran que no ha dicho nada nuevo, por el contrario sienten que es un “oportunista” de la situación.



Joaquín Muñoz habla de Juan Gabriel

Joaquín Muñoz manifestó que el cantante regresaría el 15 de diciembre y luego el 7 de enero, pero la mayoría sostiene que le saca provecho a la situación. "Les va llegar el comunicado de prensa para que ustedes vean a Juan Gabriel después del 15 de diciembre", dijo en su momento el exmánager.