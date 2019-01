Magaly Medina responde a Julieta Rodríguez tras agradecer por "publicidad gratis" [VIDEO]

Magaly Medina continúa dando qué hablar en todos los medios con su retorno exitoso a la televisión peruana. Esta vez la pelirroja no dudó en responder a la modelo Julieta Rodríguez, quien le agradeció por darle "publicidad gratis" a su página con contenido para adultos, donde oferta fotos de su cuerpo desnudo a altos costos

Como se recuerda, la modelo Julieta Rodríguez estuvo durante varios meses en el país hasta que fue expulsada hace dos años. Pese a que desde hace mucho tiempo no se sabía nada de ella, el programa 'Magaly TV: la firme' logró revivirla en chollywood al hablar sobre su nuevo trabajo en su país natal, tras dejar de ser una chica reality.

"New album now. Gracias @magalymedinav por la publicidad gratis. A la prensa les advierto que a mi no me destruyen más. Hoy soy fuerte y al que no le guste lo que hago que no lo mire. Y aprovechando el post, aquí les dejo mi página", fue la respuesta de Julieta al informe que ventiló Magaly Medina en su programa; sin embargo, la periodista no lo pensó dos veces y decidió responder con fuerza.

"Descubrimos que aquí está haciendo un gran negocio en Instagram. Ella vende su cuerpo, como ella lo quiere, sin brasier, sin trusa o con trusa. Y ella hoy respondió en Instagram como buena marquetera de su producto y allá ha crecido como 50 mil seguidores", comentó la pelirroja en la última edición del programa.

"Ella no pierde el tiempo, ella está facturando bien. ¿Y a nosotros quién nos devuelve todo lo que hemos invertido?", dijo de forma sarcástica la conductora de televisión, quien terminó agradeciendo a Julieta, esperando que dicho agradecimiento sea mutuo.