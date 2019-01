Ella es Kiko Mizuhara, la nueva novia de Harry Styles [VIDEO]

Harry Styles se estaría dando una nueva oportunidad en el amor luego de haber terminado su última relación hace cinco meses atrás con Camile Rowe. La conquista del cantante sería una bella modelo japonesa, Kiko Mizuhara.

El ex integrante de One Direction estaría enamorado de una mujer cuatro años mayor que él (Harry 24 años y Kiko 28 años), pero eso no sería impedimento para el amor que estaría naciendo entre ambos.

Según información vertida por el portal británico ‘The Sun’, el intérprete de ‘Sign of the Times’ habría empezado su romance hace algunos meses atrás y se han dejado ver en varias oportunidades en Inglaterra y Japón. Ambos se siguen en Instagram.

En los últimos tres meses, Harry Styles ha viajando en reiteradas oportunidades a Tokio, capital de Japón donde han tenido reuniones privadas en locales exclusivos de la ciudad.

¿Quién es Kiko Mizuhara?

El verdadero nombre de Kiko Mizuhara es Audrie Kiko Daniel, nació en Estados Unidos, pero se nacionalizó japonesa donde trabaja como modelo, actriz y diseñadora de alta costura.

Cabe mencionar que hace un par de años tuvo una polémica relación con G Dragon, integrante y lider del grupo de Kpop, Big Bang. El romance clandestino salió a la luz gracias a los videos que circularon en las redes sociales.

Kiko Mziuhara, supuesta novia de Harry Styles, se encuentra de viaje en Perú. Hace un par de horas compartió unas fotografías desde Cuzco, específicamente visitando Machu Picchu. “¡Era como si estuviera en el mundo del castillo laputa en el cielo! Machu Picchu parece tener muchos misterios que aún no han sido aclarados”, escribió en el post de su cuenta de Instagram.

INSTAGRAM DE KIKO MIZUHARA

VIDEO DE G DRAGON Y KIKO MIZUHARA

HARRY STYLES VS G DRAGON