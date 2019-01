Robert De Niro llegó a Perú y se dejó cautivar por la comida de reconocido chef [FOTOS]

¡Una sorpresa! Robert de Niro llegó a Perú y muy pocos lo sabían, pero una foto compartida por el reconocido chef Virgilio Martínez delató al actor de 'Taxi Driver'.

"Mira quién nos visito", fue la descripción que usó Virgilio para compartir la fotografía al lado del actor estadounidense, Pía León, esposa del chef también aparece en la instantánea. La publicación superó los 14 mil 'me gusta'. Y los fans del actor no dudaron en demostrar su sorpresa y su emoción mediante comentarios: "Trío de capos", "Oh por dios un grande de grandes!", "Suerte la de Robert de Niro!‼️ Amante de la comida peruana" y "Que emoción y que bueno que haya estado por ahí disfrutando de lo mejor!!".

Fue a 'Central Restaurante', ubicado en Barranco, al que llegó Robert.

Robert de Niro y el Perú

La relación del actor con Perú no sería ajena, debido a que cuenta con un imperio de más de 30 restaurantes alrededor de todo el mundo, donde tiene como socio al chef nipón Nobu Matsuhisa, quien trabajó durante varios años en el Perú junto a Toshiro Konishi, un recordado especialista en comida.

Robert De Niro es uno de los grandes actores de Hollywood que goza de importantes premios en la industria cinematográfica, ya que es ganador de dos premios Óscar por su actuación en las películas 'Toro salvaje' y 'El padrino', cintas que han quedado marcadas en la cultura popular.