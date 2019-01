Karen Schwarz remece Instagram al lucir con sexy ropa de baño [VIDEO]

Desde hace unos días Karen Schwarz y Ezio Oliva anunciaban en sus distintos Instagram Stories que realizarían un viaje para dar una sorpresa a su pequeña hija Antonia, por lo que decidieron ir hasta Miami para pasear en un crucero temático del universo de Disney, de la cual compartieron alguna foto.

Ahora, al llegar a Bahamas, la presentadora de 'Yo Soy' publicó una fotografía donde se luce en traje de baño, con unos lentes de sol, sentada en la arena y esbozando un ligera sonrisa. Además publicó une mensaje en la que da a conocer que si bien el protector que compró para su celular sirvió de mucho, lo que no salió con nitidez fueron las fotos que se tomó.

"Cuando toda afanosa te compras una funda para que no se malogre tu cel en la playa y efectivamente no se malogró pero tus fotos salen borrosas. Solo me queda sonreír por eso algunos videos en mis stories salen raro", escribió la exreina de belleza en su cuenta de Instagram.

Tras este detalle que dio Karen Schwarz con respecto a su celular y las fotos, además de la imagen que publicó en la citada red social, en cuestión de minutos recibió decenas de comentarios donde sus seguidores rescatan lo bien que luce pese a que la instantánea no salió como ella quería.

"Hermosa en todo tu esplendor bendiciones y éxitos", "Linda tú y tu ropa de baño", "Salen como si tuvieran un filtro", "Qué bonita", "Bellísima", "Definitivamente hermosa ; sin necesidad de filtros ; maquillaque y tanta cosa ; tan natural te vez espectacular", "Qué hermosa mujer. Eres muy linda".

Video en Instagram de Karen Schwarz y Ezio Oliva junto a su hija Antonia

Foto que compartió Karen Schwarz en Instagram