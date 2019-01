Famoso cantante coreano muere al poco tiempo de casarse

¡Corea del Sur está de luto! Medios asiáticos informaron este martes 8 de diciembre que Jin Hyoung, cantante de trot (un género musical coreano) falleció a los 33 años.



Varias fuentes informaron que Jin Hyoung había fallecido el último 7 de enero en su casa, debido a un repentino ataque al corazón en las primeras horas del lunes.

“Jin Hyoung falleció debido a un repentino corazón, a pesar de que parecía saludable”, reportó la agencia de noticias OSEN.

La que confirmó la muerte de Jin Hyoung fue su esposa. A través de Instagram, la mujer manifestó su pesar por la pérdida del hombre que amaba y con el que contrajo matrimonio hace apenas unos meses.



“Mi querido esposo. Te extraño tanto. Yool, Kun, y Momo, a quienes amabas tanto. ¿Por qué tenías tanta urgencia por dejarme también? Te extraño mucho, cariño”, manifestó la viuda de Hyoung en Instagram.

Luego la mujer pidió a los seguidores del cantante de trot que le den un merecido adiós. “Por favor, despídanse para que la partida de mi esposo no sea solitaria. Estoy segura de que él estará esperando. Funeraria del Hospital Adventista de Seúl No. 101”, añadió.

“Qué feo me siento, triste, es lamentable que muera tan joven. Habrá algún problema en los jóvenes ídolos”, señaló una de las seguidoras.



Jin Hyoung debutó en 2006 con su sencillo “Announcing the Breakup” (traducción literal). Siguió su carrera como cantante con temas como “Tear Station” (traducción literal), “So What If You’re Older” (traducción literal), “Beauty Alert” (traducción literal), y “Like It Like It” (traducción literal), además se promocionó con el grupo Sa In Bang también.

La procesión fúnebre se realizará este 9 de enero a las 6:30 a.m. KST. El entierro será en Sky Castle en Bundang.