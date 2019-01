Globos de Oro 2019: El discurso feminista de Glenn Close

La brillante actriz de películas como 'Atracción fatal' y 'Albert Nobbs', Glenn Close, camina a su primer Óscar tras su triunfo en los Globos de Oro 2019, donde competía principalmente con Lady Gaga en la categoría a Mejor actriz de drama. Su protagónico en 'The Wife' ('La buena esposa'), ha sido halagado por la crítica, pero también fue una historia precisa para que la intérprete diera el discurso más emotivo de la gala. Su personaje en la película, escribe las novelas con las que su esposo gana el Premio Nobel de Literatura.

Lady Gaga que postulaba por su trabajo en 'A Star is Born' ('Nace una estrella'), abrazó a la gran estrella de Hollywood que lucía sorprendida al oír su nombre como ganadora de la categoría. Este es el discurso completo de Glenn Close, favorita en la próxima edición de los Óscar.

"Es un gran honor también estar junto con mis hermanas de categoría. Nos hemos conocido unas a otras en todo este tiempo y estoy deseando pasar más tiempo con ustedes. Todo lo que han hecho este año y por lo que están aquí... todas deberíamos estar aquí arriba, esto es lo único que puedo decir ahora. Muchas gracias a Meg Wolitzer por escribir esta increíble novela y a Jane Anderson por adaptarla. Hemos tardado 14 años en hacer esta película y me uní a ella gracias a la gente de la que me rodeé y que nos dimos cuenta que ésta era una historia maravillosa y teníamos que contarla. Se llamaba 'La buena esposa', yo creo que por eso tardamos tanto tiempo en hacerla. Mi personaje es tan profundo, que me acordé de mi madre, que se complementó con mi padre durante toda su vida. Cuando tenía 80 años, me dijo: 'Creo que no he conseguido nada en la vida'. Estuvo tan mal eso. En toda esta experiencia he aprendido que se espera que nosotras, las mujeres, seamos las que apoyemos a los otros, que tengamos hijos, maridos o parejas. Pero tenemos también que conseguir objetivos personales y luchar por nuestros sueños. Tenemos que decir: 'Yo puedo hacer eso y se me debe permitir hacerlo'. Cuando era pequeña me sentía como Muhammad Ali, que estaba destinado a ser un boxeador. Yo, de la misma manera, estaba destinada a ser una actriz. Yo veía las primeras películas de Disney y decía: 'Yo puedo hacer eso'. Y aquí estoy ahora. En septiembre se van a cumplir 45 años desde que comencé a trabajar como actriz y no puedo imaginar una vida mejor", dijo la actriz y fue de inmediato, ovacionada por sus colegas.