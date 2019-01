Melissa Klug habla de la relación que tiene con ‘Loco’ Vargas [FOTOS]

Uno de los acontecimientos que dio que hablar mucho en la farándula local fue el distanciamiento que hubo entre Melissa Klug y Evelyn Vela, quienes se consideraban mejores amigas.

Después de muchos meses, la famosa chalaca se animó a contar por qué se terminó se acabó la amistad entre ellas.

Melissa Klug indicó que los malos entendidos perjudicó la amistad que tenía con Evelyn Vela. Pero lo que terminó de dañar la buena relación fueron los dimes y diretes entre ellas, después de haber celebrado juntas el Día de la Madre.

"Primero fueron los chismes, los malos entendidos, luego fue porque yo empecé con mis negocios, ella también. Y la gota que derramó el vaso fue el incidente en la discoteca", indicó.

La 'Blanca de Chucuito' también recordó que se molestó con la iqueña Evelyn Vela por jugar con el supuesto affaire que habría tenido ella con Juan Manuel 'Loco' Vargas, lo que habría generado que Jefferson Farfán se distancia del referente crema.

Según Melissa Klug, la autodenominada ‘Reina del sur’ conocía de la amistad que tiene con Vargas.

"Ella (Evelyn Vela) sabe que mi amistad con el Loco es desde hace 16 años. Cuando hemos ido a reuniones, ella siempre ha estado ahí, y entonces me extraña que hable en doble sentido y las cosas las tiene claras, y se ríe", expresó la madre de los dos hijos menores de la ‘Foca’.



Antes todas estas decepciones, Melissa Klug precisó que no ha tenido necesidad de encarar a Evelyn Vela porque ya no la considera cercana. "Si una amiga, ella no es mi amiga. Si fuera amiga no tendría esas reacciones, y me consideraría", sentenció.

