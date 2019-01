Britney Spears anuncia su retiro de los escenarios

Triste noticia para los seguidores de Britney Spears. La cantante de 37 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que se alejará de los escenarios de manera temporal.

En un extenso mensaje, la intérprete de 'Baby one more time' y 'Toxic' explicó los motivos que no le permiten seguir con su gira 'Domination'.

"Ni siquiera sé por dónde empezar con esto porque es muy difícil para mí decirlo. No realizaré mi nuevo show 'Domination'. He estado esperando por esta presentación, visualizándolo este año, así que no hacerlo me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a su familia primero y esa es la decisión que tuve que tomar", explicó Britney Spears.

"Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento. Espero que todos ustedes puedan entender. Aprecio sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias y los amo a todos siempre", agregó la cantante estadounidense.

Según se pudo leer en el mensaje Britney, ella decidió alejarse de los escenarios para cuidar a su padre, quien se encuentra delicado de salud.

Los fans de Britney Spears no dudaron en pronunciarse al respecto y utilizaron la sección comentarios para alentar a la cantante por el difícil momento que atraviesa su familia.

"Te envío pensamientos positivos y oraciones", "oraciones por tu papá", "sé que la familia es lo primero y todos los fanáticos apoyan tu decisión" y "haz lo que tengas que hacer para estar ahí para tu papá. Casi pierdo a mi padre justo antes del Día de Acción de Gracias".