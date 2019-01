Ricardo Montaner, oró con JBalvin por el reggaetón

El cantautor Ricardo Montaner ha sorprendido en este inicio de año, con la bendición que mandó por medio de las redes sociales. Sus fans fueron los más sorprendidos. Y es que junto al venezolano, está el colombiano JBalvin, que ha destacado en el género urbano de los últimos tiempos y ha llegado a gustar hasta el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

"Dios bendiga el reggaetón… Amén", dijo Montaner en su publicación, donde sale con Balvin, ambos con las manos juntadas como cuando se hace una oración. Para algunos, con esta acción, Ricardo Montaner busca seguir acercándose al público juvenil. Como se recuerda, a inicios de diciembre lanzó el primer single 'Qué vas a hacer' de su nuevo álbum de estudio que lanzará este año, cuyo videoclip es protagonizado por los artistas J Balvin y la actriz y cantante argentina Lali Espósito.

En las escenas de 'Qué vas a hacer' se ve al cantante venezolano en una antigua estación de ferrocarril, mientras ocurre una historia de amor con íntimas escenas entre el colombiano y la argentina. La canción está co escrita por Montaner y el video musical fue dirigido por Marlene Rodríguez Miranda. Volviendo a la oración que hizo, no es la primera vez que Montaner, ora en público. A mediados del mes pasado, señaló que lo había rezado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, país que está sumido en una gran crisis. "Yo le diría a Maduro que yo he orado por él. He rezado por él como oré por Chávez en alguna oportunidad. Pero he rezado por porque se está metiendo con verdaderos hijos de Dios. Y he orado obviamente para que él entre en razón y se dé cuenta que se tiene que ir. Y he orado porque cuando haya un desenlace este no traiga como consecuencia más muertes alrededor. Yo oro por la paz en Venezuela todos los días. Pero no hay que quedarse en la oración, hay que activarse sabes", dijo el intérprete.