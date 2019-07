Rebeca Escribens envía condolencias a Orderique por trágica muerte de su hermano [VIDEO]

A pocos días de despedir el año 2018, el periodista deportivo Juan Carlos Orderique tuvo que decirle adiós a su hermano mayor Ricardo Eduardo (50) y a su cuñada Rita Victoria Valverde Sevillano (46), quienes fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico ocurrido el pasado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad.

El terrible suceso ocurrió a la altura del kilómetro 88 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Mala, Cañete.

Según las primeras investigaciones, la pareja retornaba a Lima luego de disfrutar de un día de playa junto a sus dos hijos, de 13 y 16 años, quienes se salvaron de morir. Los menores fueron evacuados en una ambulancia hacia la clínica San Pablo, en el balneario de Asia, donde se les diagnosticó politraumatismo múltiple, por lo que debieron quedarse en observación.



Juan Carlos Orderique, conductor del programa de fútbol ‘La previa’, ha evitado exponerse en público. Lo único que contó hace unos días -vía telefónica- fue que se encontraba reunido con su padre en su domicilio, pues había ido a darle la terrible noticia. Aseguró que juntos saldrían de esta situación que enluta a su familia.



Hasta el momento ninguna figura de América Televisión, canal donde trabaja Juan Carlos Orderique, se había pronuncia sobre el difícil momento que está atravesando el conductor del programa ‘La previa’.

Durante la reciente edición de ‘América Espectáculos’, la presentadora de televisión Rebeca Escribens no quiso despedir el 2018 sin dedicarle unas palabras a Juan Carlos Orderique por la difícil situación familiar que tiene que afrontar.

"Lamentablemente (Juan Carlos Orderique) no está pasando por un buen momento y quiero desde aquí, particularmente enviarte un saludo gigante. Nuestra solidaridad como compañeros, no he querido llamarte, no quise invadir un espacio que sé, necesitas estar solo", fue el mensaje de consuelo que expresó Rebeca Escribens de parte de todo su equipo.

"De parte de Luchito, de los señores camarógrafos, del switcher, de todo el canal, sabes que te queremos muchísimo. Te queremos muchísimo y queremos verte bien y que salgas adelante. Ahora hay que aprender a vivir con el dolor y a darle vuelta a la página. Te mando un beso gigante a nombre de todos tus compañeros", finalizó la conductora de ‘Mujeres sin filtro’.

En la última edición de La Previa, Juan Carlos Orderique no estuvo presente y Angie Arizaga tuvo que quedarse a cargo del espacio de entretenimiento.