Sheyla Rojas publica inédita foto de su niñez y usuarios destacan parecido con su hijo [FOTOS]

Sheyla Rojas usó su cuenta oficial de Instagram para despedir el 2018 con una fotografía inédita de su infancia. La instantánea la acompañó con esta descripción: "Y se va un año más... cómo pasa el tiempo aún recuerdo cuando me tomaron esta foto para el carnet del club donde disfrutaba de las vacaciones y mi única preocupación era que encontremos el sitio más cerca a la piscina jajajajajaja."

La conductora de televisión continuó con el mensaje: "Lindos momentos que marcaron mi vida, disfruten y hagan disfrutar a los que los rodean... el tiempo que lo pasas disfrutando, no es tiempo desperdiciado. Cada segundo, cada minuto disfrutemos de la vida", finalizó Sheyla.

La publicación superó los nueve mil 'me gusta' en menos de una hora y sus seguidores destacaron su gran parecido con Antoñito, su único hijo fruto de la relación con Antonio Pavón. "Es Antoñito. Son igualitos", "Antoñito con pelo largo", "Antoñito es tu vivo retrato" y "Qué perecida con Antoñito, Shey querida", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la instantánea.

Además, Johanna San Miguel también se sumó a los comentarios y resaltó el parecido de la ex guerrera con su hijo y aprovechó para mandarle mucho cariño a ambos. Por su parte, Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, ex pareja de Sheyla Rojas, no dudó y le envió un mensaje a la pareja de Pedro Moral: "Sigues igualita", a lo que la conductora de 'Estás en todas' respondió que solo estaba un poco más rubia ahora.