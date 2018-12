Josetty Hurtado luce casi 'irreconocible' y fans le dicen de todo [VIDEO]

Josetty Hurtado es una de las exchicas reality que radica en el extranjero y viene causando furor con sus diversos tips de maquillaje. Sin embargo, una reciente publicación en su perfil de Instagram generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Algunos de los mensajes que le dejaron a Josetty Hurtado no fueron de su agrado y no dudó en responder a usuaria que le criticó su radical cambio en los labios.

"Una pequeña Alpaca y su Fido Dido en Las Vegas. Te amo Jesse, sintiéndome tan amada y bendecida", escribió Josetty Hurtado en la instantánea que le ha generado más de un incómodo momento.

Según la misma Josetty Hurtado, en Instagram ha tenido que bloquear muchos 'haters' y comentarios con mala vibra que 'reflejan la infelicidad de cada usuario'. "Bien conchudita eres Aracely González", respondió la hija de Andrés Hurtado a una usuaria que le comento sobre su exagerado aspecto que tiene.

En tanto, diversos cibernautas no dudaron en respaldar a la joven que le escribió a Josetty Hurtado por su reciente tratamiento facial.

"Josetty, osea, le dices a la chica que sea ella misma, pero tú parece que no eres tú, porque usas cosas para cambiar tu aspecto para sentirte bien, no siento que sea algo razonable", "Mucho botox a temprana edad no es bueno, se te ve mejor natural, pero bueno es decisión de uno", "El poder del maquillaje...Sin maquillaje eres completamente diferente", se leen algunos comentarios en Instagram.

Josetty Hurtado se habría realizado un tratamiento estético "no invasivo" que no requiere de cirugías, cuyo procedimiento tiene como objetivo aumentar los labios. Los 'lip fillers' son una forma de aumentar el tamaño de los labios sin tener que recurrir a la cirugía y los implantes, ya que se logra solamente a través de inyecciones y el efecto puede durar hasta 6 meses.

No solo la fotografía en mención ha impresionado a los usuarios, sino que también un video donde muestra el crudo procedimiento. Su inusual apariencia al concluir la misma sorprendió a más de uno en la esfera virtual.

Josetty Hurtado expuso su arreglo en el rostro

Josetty Hurtado enfurece con usuarios que critican sus "arreglitos" de su rostro

La joven se sometió a un tratamiento llamado 'lip fillers' para aumentar el tamaño de sus labios, sin recurrir a la cirugía y los implantes, solamente a través de inyecciones. Ella misma contó el procedimiento en su canal de YouTube y animó algunos de sus seguidores a que lo prueben. Pero no sólo eso, se aplicó botox en algunas partes de su rostro para evitar así las arruguitas con el paso del tiempo.

Tras publicar una foto, la hija de Andrés Hurtado fue el centro de las críticas en su cuenta de Instagram. La instantánea llamó la atención de sus seguidores porque sus labios lucían distintos y por su excesivo maquillaje."¿Te consideras un objeto? Ya que te vende y te pagan bien", la encaró la cibernauta. "La ignorancia es realmente atrevida. Dan pena y vergüenza. (…) ¡Gente que es infeliz! He borrado y bloqueado más de 200 personas. (…) ¡Vive y deja vivir! Y si no te gusta mi vida, mala mía", fue la contundente respuesta de la chica fitness.