amy gutiérrez“Espero grabar con Tony Succar y Jerry Rivera”

¿Qué te dejó la experiencia de pasar por ‘El dúo perfecto’?

Estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar en uno de los programas más vistos a nivel nacional. He visto el programa de Gisela Valcárcel desde chica y siempre me decía ‘algún día quisiera estar ahí’. Mi sueño se cumplió.

¿El género con el que te identificas siempre fue la salsa?

No, yo soy más de pop y baladas, mis influencias son Chrisitina Aguilera, Whitney Houston y Sin Bandera. Disfruto la música sin importar el género, pero puedo decir que ahora me gusta mucho la salsa. Con You Salsa, orquesta donde soy la voz principal junto con Jean Pierre Puppi, hacemos salsa urbana.

¿Qué metas para el 2019?

Ahora estoy súper contenta porque nuestro tema inédito ‘Cómo se perdona’, que lo compuso el cubano Jorge Luis Piloto, está sonando con fuerza. El tema ‘Duro y suave’ también le va bien. Y para el 2019 hay planes con You Salsa de grabar un tema con Tony Succar y un feet con Pedro Loli. Estamos viendo también la posibilidad de grabar con Jerry Rivera.

¿Y la actuación?

Quiero destacar no solo en el canto sino también en el baile y la actuación, pero para eso me voy a preparar. Quiero ser una artista completa. He recibido propuestas de Michelle Alexander y de ATV. Trabajaré duro para lograr mis sueños.❧