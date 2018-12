Famosa actriz mexicana y reina de belleza fue vetada de Televisa tras denunciar acoso sexual

Las revelaciones sobre abusos y acoso sexual continúan en la industria del cine y la televisión, como fue el caso de una reciente revelación de una reconocida actriz mexicana de telenovelas, quien hizo una lamentable confesión a los medios al confirmar que fue vetada de Televisa tras negarse a acceder al acoso de un poderoso personaje.

Se trata de Gloria Mayo, quien fue una reconocida actriz mexicana y reina de belleza en los años 80, gozando de buenos contratos y popularidad en el cine y la televisión; sin embargo, todo terminó cuando se negó a formar parte de una lista, donde las intérpretes eran "ofrecidas" por la cadena Televisa como opciones para conocer y acompañar a importantes publicistas a cenas exclusivas.

Primer fue la actriz Kate del Castillo quien reveló por primera vez en el 2017 sobre la existencia de dicho catálogo, y hoy Gloria Mayo confirmó su existencia, ya que no solo se negó a estar en la lista, sino también se rehusó a caer en el acoso de un director de escena de telenovelas en Televisa con quien trabajaba.

Tras salir a la luz muchas declaraciones de artistas de la cadena Televisa que denunciaron el acoso del que eran víctimas, Gloria Mayo contó su experiencia tras 28 años de ser vetada de la pantalla chica por parte de la cadena para la que trabajaba hasta negarse a formar parte de la lista.

"A mí me acosaron. Es cuando te quieren tocar, cuando te empiezan a amenazar, constantemente. Yo estaba trabajando en una telenovela y en una junta sentí que el director me tocaba la pierna por debajo de la mesa. Él se reía, como si fuera broma. Pero le dije que si era broma, me estaba molestando", manifestó la actriz en una entrevista exclusiva para 'Ventaneando' de TV Azteca.

"Palabras textuales me dijo: 'Mira, lo que quiero es que me aflojes el 'ese'. Y si no me lo aflojas, te va a ir muy mal'. Yo le dije que no lo haría y me dijo que me iba a arrepentir", comentó la actriz en televisión, quien aseguró que luego de negarse, terminó siendo hostigada en el trabajo y la regañaban en público frente a sus compañeros.

"Cuando me decidí a hablar, le expliqué todo al productor. Mandó llamar al director de escena, quien se le tiró al suelo, lo abrazó de las piernas y le juró que yo le estaba proponiendo eso. Me volteó la versión. Hizo hasta lo imposible para que yo no pudiera trabajar", denunció la artista, quien incluso reveló que le solicitaron que pida disculpas públicas ya que solo así la "perdonarían".

"Era más importante mi dignidad, era mucho mi coraje, demasiado. Me negué y me dijeron que si no pedía perdón estaba fuera, pero dije: 'no voy a pedir perdón'", sentenció la artista, a quien la volvieron "invisible" para la televisión.

La entrevista de Gloria Mayo