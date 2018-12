Natti Natasha comparte inédita foto junto a su padre y asombra por cambio físico

La cantante Natti Natasha publicó una imagen de su niñez donde aparece acompañada de su padre en un aula de colegio. En la fotografía se puede ver a la cantante de reggaetón con su uniforme escolar junto a su progenitor en su natal República Dominicana. La cantante incluso bromeó con sus seguidores al presentarles a "su suegro".

“Desde Santiago. Aquí una foto mía “hace dos añitos atrás junto a su suegro” Mi Pa’ Alejandro Gutierrez #tbt”, señaló junto a la leyenda de la publicación que colgó Instagram. En menos de 24 horas superó los 184 mil ‘Me gusta’ y miles de elogios por la relación de amistad con su padre.

"Saludos al suegro", "¡Pero qué belleza!", "Qué ternurita", son algunos de los comentarios de los fanáticos de Natti Natasha, en los que además recuerdan que su padre fue profesor.

Hace un par de semanas la cantante puertorriqueña lanzaba su videoclip “Me Gusta” a YouTube y hasta el momento ya cuenta con 33.149.505 visualizaciones. El video ha generado todo tipo de comentarios en cuanto a su interpretación. "Buenos días a todos. Así nos levantamos hoy, al ritmo de "Me gusta" y celebrando +5 millones de views" Algo totalmente diferente. Adquiere en tu plataforma natural favorita", fue el mensaje que escribió Natti Natasha en la cita red social.

Sobre Natti Natasha

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 10 de diciembre de 1986, conocida artísticamente como Natti Natasha, es una cantante dominicana de reguetón, trap, pop latino, bachata y música tropical latina. Sus canciones más conocidas nacional e internacionalmente son: “Criminal” con Ozuna, "Sin Pijama" con Becky G, "No me acuerdo" con Thalía, "Amantes de una noche" con Bad Bunny, "Otra cosa" con Daddy Yankee, “Dutty Love” o "Makossa" y “Perdido en tus ojos" con Don Omar. Recientemente, lanzó su nuevo sencillo "Me Gusta".

Natti Natasha entre los más buscados en Google por peruanos

A solo dos semanas del fin del 2018, Google ya ha presentado los temas más solicitados en su buscador. Desde política, deportes, economía, y sobre todo música, los gustos de los peruanos han cambiado radicalmente con el paso de los meses.

En la sección "Canciones más buscadas", el gusto de los usuarios peruanos fue más para el reggaetón. Con búsquedas de intérpretes de la talla de Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Becky G y Natti Natasha, los cibernautas colocaron todo su interés en localizar cada uno de sus temas en la red.