Tatiana Astengo le envía fuerte mensaje a Keiko Fujimori [FOTOS]

Tatiana Astengo no tuvo reparos en enviarle fuerte mensaje a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. A través de su perfil de Twitter, la actriz peruana se pronunció sobre las 'tácticas' que estaría utilizando la hija de Alberto Fujimori para lograr salir del centro penitenciario, donde tendrá que cumplir 36 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones.

"¿Qué clase de madre es? Sra K sigue utilizando a sus hijas para dar lástima ( aunque esa estrategia ya no le funcione), luego que no se queje cuando la prensa también las use ...", se lee el tuit que dejó Tatiana Astengo en sus redes sociales.

La respuesta de Tatiana Astengo fue luego que Keiko Fujimori se pronunciara por medio de su cuenta de Twitter, donde dejó el siguiente mensaje mientras espera la decisión de la Sala Penal Nacional de Apelaciones. "La espera es interminable. Vivo hoy los minutos más largos de mi vida. Solo quiero salir para abrazar muy fuerte a mis hijas, a mi esposo, a mis padres y a mis hermanos".

En un segundo tuit, la lideresa de Fuerza Popular adujo que el juez a cargo de su caso estaría utilizando estrategias perversas para dejarla sin defensa.

"Y en momentos tan decisivos donde la justicia debería primar sobre todas las cosas, el fiscal reitera su perversa estrategia de intentar destruir ahora a mi abogada y dejarme sin defensa. Pero nada me hará perder la fe. La fe en Dios y en que la justicia prevalecerá", acotó Keiko Fujimori en su red social.

En tanto, los seguidores de Tatiana Astengo apoyaron la respuesta de la actriz peruana.

"Carece de escrúpulos, quiere hacerse la victima, pero eso es usual en ella, también usó a su padre y a su madre para ganar votos", "Es normal que una mujer como esa tipa no le da pena usar a sus hijas", "Usa a sus hijos como objetos para captar la atención y dar lastima ... señora K defiéndete sola", se leen las primeras respuestas en el tuit de Tatiana Astengo.

Por su parte, la defensa de Keiko Fujimori se pronunció sobre el rol que viene desempeñando el fiscal José Domingo Pérez.

"El abuso no tiene límites : Fiscal José Domingo Pérez pide comparecencia con restricciones en mi caso, solicitando que no me comunique con mis co-imputados. En resumen : No quiere que defienda a Keiko Fujimori ni a su esposo Mark", manifestó la abogada de la lideresa de Fuerza Popular.