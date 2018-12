Nataniel Sánchez retorna a la televisión y cuenta más de su estadía en Europa [VIDEO]

¡Está de vuelta! Nataniel Sánchez regresó al Perú para grabar 'Un amor hasta las patas', comedia que se estrenará en marzo de 2019.

La actriz contó en entrevista que radica en Barcelona desde hace 10 meses estudiando canto, baile y actuación. "Me encanta porque estoy cumpliendo un sueño, porque yo quería poder compaginar mi carrera como actriz, y también estudiar, porque uno siempre tiene que prepararse, siempre tiene que movilizarse", señalo a América TV.

Agregó además que decidió emprender este viaje cuando terminó de grabar 'Al Fondo Hay Sitio'. "Cuando acabó me enrumbé, hice teatro acá, empecé a investigar, probé el taller y el siguiente año dije me voy a vivir porque son dos años de taller", contó la ex 'Fernanda'.

Con respecto a su vida sentimental, no afirmó ni negó nada acerca de los rumores de un novio europeo, aseguró además que ella siempre mantiene su vida privada bajo 50 llaves. Lo que sí se animó a contar es la buena relación que lleva con sus compañeros de 'Al Fondo Hay Sitio', con quienes tiene un chat.

Un amor hasta las patas

Su llegada a Perú tiene relación con la comedia donde ella es la protagonista. Respecto a este tema la actriz señaló que no dudó en aceptar el proyecto cuando se enteró que iba a trabajar con perros. "Es una película familiar, una comedia familiar, donde ellos (las mascotas) hacen que mi personaje vuelva a encontrar su eje".

Nataniel Sánchez se encuentra realizando su show infantil "Vamos baila en Navidad", al lado de Arturo Chumbe. "Un show hecho con el corazón y lleno de mensajes, colores, bailes, canciones, juegos y mucho espíritu navideño", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Además los covers navideños que grabaron ambos se encuentran en Spotify.