natalia salas“‘No me digas solterona’ debería tener segunda parte”

Este año se han estrenado dos películas nacionales sobre solteras. ¿A qué crees que respondió la buena taquilla?

Creo que es porque estamos sacando los estigmas de esa sociedad conservadora. No hay que irse al extremo, pero es chévere que ahora las chicas piensen primero en desarrollarse. Todas hemos escuchado alguna vez esa frase ‘se te está pasando el tren’, ¡viene de otras generaciones! No pienso en eso, no pasa nada.

¿La historia de ‘No me digas solterona’ daría para secuela?

Pienso que sí debería hacerse. Algunos dicen que a veces ‘las cosas que salen tan bien tienen una segunda parte no tan buena’, pero ¿si es mejor? Eso depende del guion.

Hablando de guion, ¿qué te parece las críticas negativas que ha recibido Asu mare 3?

De casualidad fui a la avant premiere y la verdad no conocía lo que era Enchufe TV, pero me gusta este tipo de comedia, veo la serie ‘Crazy Ex-Girlfriend’. El director logró hacer lo que sabe saber, yo me reí, me divertí. Y sobre las críticas, creo que ahora todos son jueces, me parece que hay mala onda en general. Ves las redes sociales y la gente tiene un odio brutal.

¿Qué proyectos tienes?

Estoy en un taller de dramaturgia con Alonso Alegría. Y grabaré una película. ¿Protagónico? Aún no lo sé. Por ahora estoy con Andrés Wiese en el Toyota Hybrid Experience. ❧