Cristiano Ronaldo se refirió a los rumores de matrimonio con Georgina Rodríguez [FOTOS]

Se acabaron los rumores. En entrevista con el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo se refirió a su posible llegada al altar de la mano de Georgina Rodríguez, la madre de su hija Alana. El futbolista de la Juventus no dudo en decir que el matrimonio aún no está en sus planes, pero no sabe si en el futuro sucederá.

Los rumores comenzaron cuando un diario portugués aseguró que el delantero le había pedido la mano a la española, luego una instantánea reforzó las especulaciones, porque la modelo llevaba en la mano un anillo de diamantes. A todo esto se le sumó que medios británicos les tomaran unas fotografías saliendo de una iglesia de Turín, asegurando que la pareja ya se encontraba eligiendo el lugar donde se casarían, y que incluso Georgina ya se habría probado algunos vestidos.

Sin embargo, CR7 rompió su silencio y se refirió a las especulaciones, con referencia a la visita a la iglesia, el futbolista señaló que ellos van a misa todas las semanas para agradecer a Dios por todo lo que le da, aseguró además que, en efecto, cada semana visita una diferente porque en Turín hay muchas para elegir.

Durante la entrevista también se refirió a su vida con sus cuatro hijos. Con respecto a Cristiano junior, el mayor de los cuatro, cuenta que le sigue los pasos y juega en la 'Juve'. "Siente la presión y le gusta. Sabe que papá es una estrella y es feliz”, cuenta el futbolista. Agrega además que lo admira tanto que quiere ser como él.

Otro punto del que habló durante la entrevista es su trato con sus fans. "Intento ser amable con todos pero a veces es duro, sobre todo en Italia. A veces me ven en el semáforo y si me reconocen, paran el coche y vienen a hacerse una foto. Yo no soy la mejor persona del mundo, pero intento ser respetuoso, sobre todo con los niños, son especiales, inocentes", detalló Cristiano Ronaldo.