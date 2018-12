Miss España genera polémica en Colombia y ¿reaviva pelea con Valeria Morales?

La semana pasada Ángela Ponce (Miss España) y Valeria Morales (Señorita Colombia), dieron a entender con una selfie que la controversia con la que llegaron a Tailandia, donde se desarrolla el Miss Universo 2018, había quedado atrás. Sin embargo parece que la polémica no las deja en paz.

Como se recuerda, la colombiana Valeria Morales señaló en una entrevista que no estaba de acuerdo con que Angela Ponce participara en la edición 67 del Miss Universo por ser una mujer transgénero.

Tras la polémica, muchos esperaron ansiosamente el encuentro entre la europa y la representante del país suramericano en Tailandia. Para sorpresa de muchos, las candidatas sellaron el careo con una selfie que dio la vuelta al mundo.

Afortunadamente las misses de Colombia y España mostraron que no había enfrentamiento alguno, sin embargo un mensaje de Angela Ponce reavivó la polémica con el país cafetero, al menos en redes sociales.

¿Qué pasó? Angela Ponce, la primera candidata transexual en participar en Miss Universo, aprovechó las cámaras de RCN para mandar un saludo a los colombianos, sin imaginar las reacciones que generaría.

“Hola Colombia, soy Angela Ponce, Miss Universo España, quería mandar un saludo muy grande para todos vosotros que sé que me apoyáis muchísimo y a RCN desde aquí, el Miss Universo. Un beso muy grande”, expresó la europea en un video que se compartió en Instagram.



Luego del video de Angela Ponce saludando a la comunidad colombiana, varios seguidores de la cuenta arremetieron contra la española. Para algunos cibernautas, el mensaje fue una puya para Valeria Morales, mientras que otros la tildaron de “hipócrita”.

Pese a los cuestionamientos a la representante de España, hubo personas que defendieron a la candidata transexual al señalar que tiene derecho a participar del certamen de belleza más importante del planeta.

Angela Ponce respondió a Señorita Colombia

Ante los dichos de Valeria Morales en octubre pasado, Angela Ponce aseguró que no tenía ningún rencor contra la latina: "Yo sí la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera, quiero vivir una bonita experiencia y si ella quiere, dejarme conocer, así como yo quiero conocerla a ella".



"Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia", añadió.

El Miss Universo 2018 se celebra este 17 de diciembre en Bangkok, Tailandia, pero podrá ser visto el domingo 16 de diciembre en el continente americano.