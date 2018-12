Amy Gutiérrez: ¿Qué dijo luego que Daniela Darcourt y Pedro Loli ganaron 'El artista del año'?

Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado sorprendieron en la última gala de 'El artista del año: el dúo perfecto' venciendo a la imbatible Micheille Soifer en la primera parte de la competencia y finalmente obtuvieron el segundo puesto peleando la ansiada copa con los favoritos de la temporada, Daniela Darcourt y Pedro Loli.

“¡Estoy feliz! Hemos ganado el segundo puesto. Gracias a toda la gente que apostó por nosotras pudimos llegar a la final. Cuando pasamos la primera sentencia de la noche dijimos: “Ya no hay que competir más ¡vamos a disfrutar!” y eso es lo que hicimos. Estas lagrimas son de alegría y emoción, y de algo que no puedo creer, es un sueño hecho realidad para mí. Estoy muy feliz, no puedo creer todo lo que ha pasado. ¡Gracias a todos! Admiro mucho a Rossana, para mí ella es mi dúo perfecto”, precisó Amy emocionada tras el resultado final de la competencia.

La exintegrante de 'Son Tentación' seguirá su carrera musical como voz principal de 'You Salsa Orquesta' y prometió volver por la revancha en la próxima competencia de canto de Gisela Valcárcel. “Vamos a regresar por nuestra revancha en algún momento, pero quiero felicitar a Pedro y Daniela que son increíbles, unos ángeles. Siento que Rossana y yo hemos ganado muchísimo porque nos quedamos en el corazón de la gente. Es una bendición para mí, es algo que nunca voy a olvidar. Hemos ganado el segundo puesto bien merecido. No nos faltó nada, entregamos todo en el escenario. Ahora empiezo la mejor etapa con You Salsa Orquesta, se vienen nuevos lanzamientos y presentaciones por todo el Perú”, concluye feliz una de las gratas revelaciones de 'El dúo perfecto'.

Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado realizaron tres presentaciones espectaculares en la gala final de 'El dúo perfecto'. En la primera parte un mix de música peruana que incluyó huayno y marinera, y para cerrar la noche una impecable interpretación que combinó perfectamente sus voces en un memorable tema de Whitney Houston.

Presentación de Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado en la final de 'El dúo perfecto':

Daniela Darcourt y Pedro Loli lograron alzarse con la copa en la final de 'El artista del año'

Daniela Darcourt y Pedro Loli se coronaron en la última edición de 'El artista del año: el dúo perfecto'. La pareja de cantantes conquistaron al público con sus prodigiosas voces y lograron la máximo votación.