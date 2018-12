El último bastión, telenovela histórica

Con la escena de la independencia del Perú, se da inicio al primer capítulo de la serie titulada ‘El último bastión’, una producción de TV Perú que narrará los acontecimientos históricos entre 1817 y 1824. Su guionista, Eduardo Adrianzén, detalla cómo nació esta ambiciosa producción grabada en formato de cine. “Está basada en lo que sucedía en el país en los años previos a la Independencia y lo que vino después. La serie concluye después de la Batalla de Ayacucho, que es cuando se van los españoles”, menciona Eduardo para luego aclarar que no se trata de un documental.

“Aquí se narran hechos históricos reales que determinan la vida de los personajes de ficción. Pero la personalidad que le hemos dado a cada uno es ficción”, anota.

Según Adrianzén, la telenovela (producida por su hermana Maria Luisa Adrianzén) contará parte de la historia que la gente no conoce y que no se cuenta en los libros. “El primero es el rol de la mujer. Vamos a mostrar cómo era el mundo de ellas, todo lo que no se les permitía. El segundo punto es el mundo de los afroperuanos. Ellos hicieron muchas cosas por el país que nadie reconoce. Luego mostraremos el mundo de los indígenas que tenían su propia agenda política y el papel que jugaron en la Independencia”, refirió. “Vamos a mostrar a la gente común de la calle, cómo enfrentaban el desabastecimiento, el cambio de la moneda, la crisis, etc. Pues después de la Independencia vinieron unos años caóticos para el Perú. Por último, mostraremos a los poderosos, los burgueses de toda la vida que querían mantener el poder. Queremos, sobre todo, mostrar que la Independencia fue un esfuerzo de todos, no solo de San Martín”.

Los personajes

Aunque no hay un narrador que vaya contando cada suceso, la serie presentará personajes claves. “Está la familia Robles, conformada por un padre oportunista (Sergio Galliani), la madre sumisa (Laly Goyzueta) y los hijos: uno es un abogado libertario (Giovanni Arce), el otro un soldado que le guarda lealtad al virrey (Rodrigo Palacios) y la hija, una muchacha que pese a que ama a un humilde campesino (Priscila Espinoza y Daniel Cano) es obligada a casarse con un villano de esos que cambian de bando según su conveniencia (Diego Lombardi)”, adelanta.

Dentro del elenco también destacan Mayella Lloclla como una titiritera quien a través de su arte menciona cosas muy liberales. También está Mayra Nájar como una mulata liberta que aprende a leer, escribir y se convierte en la directora de una gaceta. “Es el personaje intelectual de la trama con lo que mostramos que a las mujeres no les permitían desarrollarse, no aprendían ni a leer ni a escribir, no les daban ninguna clase de oportunidades. Ella haciéndose pasar por hombre logra mucho éxito”.

Otros roles destacados son los de los personajes históricos, entre los que se encuentran Omar García como San Martín, Connie Chaparro como Rosa Campuzano (pareja de San Martín cuando estaba en el Perú), Alonso Cano como Simón Bolívar, Cindy Díaz como Manuelita Sáenz, Renato Medina encarna a Bernardo de Monteagudo (el segundo de San Martín y quien creó miles de problemas terribles), Paul Vega caracteriza a Torre Tagle, Sylvia Mojo encarna a María Parado de Bellido, Eduardo Ramos a José Olaya y Patricio Villavicencio es Nicolás Alcazar. “Son 35 capítulos en los que tratamos de contar los conflictos más sobresalientes de la época y cómo, a pesar de los años, no hemos cambiado mucho, a excepción del rol de la mujer”, culmina Adrianzén.❧

