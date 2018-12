Youtube: Conoce los 10 videoclips más vistos por los peruanos durante el 2018

¡Llegaron las listas más populares de YouTube 2018! A pocos días de recibir el 2019, la plataforma de videos hizo un recuento de lo que más vieron los peruanos durante el año.

Este jueves 6 de diciembre se dieron a conocer las listas de los videos más elegidos por los peruanos en YouTube. Hubo varias sorpresas en YouTube Rewind del año, el video que reúne lo más grande de la música, las tendencias, memes y personajes del 2018.

Tal y como se puede apreciar en el ranking, el reggaetón es el género que los peruanos más oyeron por YouTube.

De hecho, según el último estudio realizado por Google Perú e IPSOS en junio de este año , 8 de cada 10 peruanos conectados entra a YouTube todos los días ya sea para entretenerse o aprender algo nuevo, y termina viendo muchos más vídeos de los tenía pensado originalmente. Cuando eso pasa, el 68% ve, al menos, 6 contenidos de forma continua. Sumado a esto, el 88% de los usuarios locales refirió recurrir a la plataforma cuando quiere ver el nuevo video de su artista, cantante y/o grupo favorito. Por estas razones, esta lista es importante.

A continuación, les presentamos los videos más populares de YouTube Global y Perú basado en vistas, comentarios, shares, likes y más.



En el caso del Perú, estos son los 10 videos musicales más populares de 2018:



1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Official Video)

3. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5. Thalía, Natti Natasha - No Me Acuerdo (Official Video)

6. Bad Bunny - Amorfoda | Video Oficial

7. Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin

8. Sebastián Yatra - Por Perro ft. Luis Figueroa, Lary Over

9. Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

10. Paulo Londra ft Lenny Tavarez - Nena Maldición (Official Video)