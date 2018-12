Alan García: ¿Por qué Beto Ortiz no entrevistará al exmandatario?

En un largo monólogo, el periodista Beto Ortiz dejó en claro su posición sobre la situación de Alan García, expresidente de la República y padre de su mejor amiga, Carla García.

A través de su programa "Beto a saber", el comunicador detalló que no habla sobre el líder aprista, como se lo piden sus seguidores, por dos razones: la primera es para que García le conceda una entrevista, mientras que la segunda tiene que ver con su amistad con Carla García, a quien manifestó "amar".

"Todos ustedes lo saben. Soy mejor amigo de su hija Carla García. Nos queremos un montón, y esto puede representar un conflicto de intereses. Es imposible ser objetivo cuando uno sabe que va a afectar a una persona que ama. Yo amo a Carla García, pero no amo a su papá. [...] Yo no creo que Alan García no sea un santo varón", sostuvo Ortiz.

Tras ello, el periodista le pidió públicamente al expresidente García a que no le aceptara alguna entrevista, y que por el contrario, acuda a otros estudios de televisión.

"He pedido una entrevista, he hecho todas las conversaciones posibles que haría cualquier periodista para que el señor García se siente en este set o para que me reciba en su casa. En este punto, creo que estoy en condiciones de pedirle algo. Señor Alan García, por favor, no me dé ninguna entrevista, ni ahora ni nunca. La entrevista que yo le haga no les parecerá lo suficientemente buena ¿por qué? porque soy el mejor amigo de la hija de Alan García", finalizó Beto Ortiz.