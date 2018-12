Antonio Pavón pide disculpas públicas tras indignantes insultos racistas [VIDEO]

Antonio Pavón sorprendió a todos sus seguidores en Perú tras viralizarse sus indignantes insultos racistas contra Aneth Acosta, a quien tildó de "india" y "marginal" en un lamentable audio que fue expuesto en todos los medios de espectáculos, y hoy salió a la luz a pedir disculpas públicas a raíz del cargamontón que ha generado.

"Como eres una india marginal porque eres peruana y porque vives aquí, tienes ese concepto y esa educación. Te vas a morir así. Yo simplemente ahora, te voy a colgar y voy a seguir siendo como yo soy", dice Pavón en la grabación difundida en redes sociales, donde los críticos lo llamaron racista y pidieron su expulsión del país.

Tras lo sucedido, Pavón decidió conceder una entrevista para 'La banda del Chino', donde dejó en claro que pese a lo difundido en el audio, no se considera una persona racista. "Ahora que lo escucho en mi boca me resulta repugnante. Siento indignación porque esta chica está tratando de dar una mal imagen mía. Qué pena de ella que se avergüence de su origen", manifestó en el programa de América, intentando apaciguar las aguas.

El español afirmó que intentó responder con fuerza a Aneth Acosta para darle una lección, ya que afirmó que la blogger es una persona racista, pese a haber nacido en el Perú; sin embargo, no midió las consecuencias de sus palabras, que hoy circulan en todas las redes.

"Lo primero que nace es pedir disculpas públicas. Me considero que no soy racista", dijo el torero, quien agradeció a todos los peruanos por recibirlo con los brazos abiertos. "Yo me llevo bien con todo el mundo, me encanta Perú. Estoy agradecido por todas las cosas que me da y sobre todo lo más bonito y más importante en mi vida que es mi hijo, y es peruano", dijo el torero.

Justificación de Antonio Pavón