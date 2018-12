Eiza González se une al sping-off de 'Rápidos y Furiosos' [FOTO]

Actriz mexicana Eiza González está escalando en el mundo del cine, tras su participación en "Baby Driver" (2016), la joven de 28 años está marcando un gran legado en el séptimo arte. Y una vez más formará parte de una importante película, pues se unirá al elenco de Hobbs and Shaw, sping of de 'Rápidos y Furiosos'', que estará protagonizada por Jason Statham y Dwayne Johmson.

Pese a que todavía no se tiene claro cuál será su rol dentro del film de Universal Studios, ya se ha generado gran expectativa, debido a su desempeño en la película Godzilla vs Kong,la cuál está rodando, y que fue uno de los fuertes motivos por los que los ejecutivos decidieran elegir a la también cantante a que forme parte de 'Rápidos y Furiosos', largometraje que llegará a los cines el 26 de julio del 2019 y que narrará el origen del enfrentamiento entre Hobbs & Shaw".

Según informó la revista Variety, la joven actriz mexicana se unió al elenco del sping off de 'Rápidos y Furiosos' como un "jale de último minuto" y que su personaje compartirá roles con uno de los protagonistas. Además "Hobbs and Shaw", el primer sping-off de 'Rápidos y Furiosos', estará dirigido por David Leitch

Cabe mencionar que Eiza González, además de estar inmersa en el rodaje de Godzilla vs Kong, también tiene otros proyectos, entre los cuales está Welcome to Marwen, que se verá por primera vez esta Navidad; Alita Battele Angel, de Fox; Paradise Hills.

La joven actriz no dudó en compartir la noticia en su cuenta de Instagram, que en cuestión de minutos recibió las felicitaciones de sus miles de seguidores.