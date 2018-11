Miguel Hidalgo sorprende a Tilsa Lozano al hablar de reconciliación tras presunta infidelidad 

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo continúan acaparando los medios de espectáculos al mostrarse nuevamente juntos en un evento público, donde la expareja de la modelo sorprendió a la prensa al dedicar emotivas palabras sobre ella y responder ante los rumores de una posible reconciliación.

Como se recuerda, Miguel Hidalgo se animó a dar algunas declaraciones a la prensa tras lucirse en la inauguración en el nuevo salón de belleza de Tilsa Lozano, donde apareció muy feliz al lado de la modelo, además afirmó que fue él quien la animó a abrir su propia peluquería.

El empresario dejó en claro que siempre respaldará a la ex Vengadora porque ellos son familia, por ello descartó los rumores sobre su "mala relación", ya que ambos se llevarían de maravilla por el bien de sus hijos. "Tilsa y yo estamos en un buen momento. Ella está con sus negocios y yo con lo mío. No veo una reconciliación próxima", indicó 'Miguelón' a la prensa.

La expareja de Tilsa Lozano afirmó que pese al distanciamiento, los sentimientos no se van, por ello fue consultado si aún extraña a la intérprete de 'Soy soltera' y su respuesta reavivó las esperanzas de una posible reconciliación. "Se extraña tener una buena pareja, que te ubica, una excelente mamá, ¿como no la voy a extrañar? Me gustaría tratar de pensar que siempre seremos una familia. Te voy a decir que siempre voy a tener un cariño especial por la madre de mis hijos. Todavía tengo muchos sentimientos encontrados", indicó a Trome.

Al revelar que aún extraña a Tilsa, Miguel se mostró en aprietos al ser consultado sobre lo que siente por ella, ya que hasta hace poco aún eran una pareja. "De verdad yo creo que mi corazón siempre va a latir algo por ella. Ahorita no me veo con otra persona. Ya estuve con la mejor", finalizó el empresario llenando de halagos a Tilsa Lozano.