Meghan Markle causó conmoción en la familia real tras hacer llorar a Kate Middleton

Meghan Markle se ha convertido en el personaje más polémico de la familia real británica, por ello los medios suelen seguir cada uno de sus pasos y llevarla al ojo de la tormenta. Esta vez una reciente publicación volvió a colocar a la duquesa de Sussex en los ojos del mundo, debido a que se filtró información relacionada con un tenso momento junto a Kate Middleton.

Hasta ahora, la tensión entre Meghan Markle y Kate Middleton era una leyenda urbana manejada por los medios; sin embargo, todo sería real tras conocerse un incómodo episodio que vivieron antes que se convierta en la esposa del príncipe Harry, en la ceremonia llevada a cabo el pasado 19 de mayo.

Fuentes cercanas a la realeza revelaron que Kate Middleton lloró cuando se realizaba una prueba de vestido. Ella y la actriz estadounidense mantuvieron una acalorada discusión sobre los accesorios que llevaría su pequeña hija Charlotte.

El diario británico The Sun informó que los problemas con el vestido surgieron a raíz de los nervios descontrolados de Meghan, quien molestó a su cuñada por su euforia. Todo inició cuando Charlotte había sido seleccionada como parte del cotejo nupcial, por lo que debía de usar un vestido de Givenchy, según los deseos de la recién casada Meghan.

Tras probarse el vestido semanas antes de la boda, Meghan no estaba convencida con el atuendo que llevaría su pequeña dama, lo que originó una discusión que terminó con las lágrimas de Kate. "Kate acababa de dar a luz al príncipe Louis y estaba bastante sensible", aseguraron las fuentes para el diario Telegraph, por lo que no habría logrado controlar el llanto.

Este habría sido el inicio de los problemas en la relación de ambas duquesas, quienes son grandes representantes de la familia real británica al estar casadas con los hijos de Lady Di. Pese a que aseguraron dejar atrás el inconveniente, hasta el momento los rumores sobre su áspera relación continúan.