Florinda Meza sufre ataque de nervios al recordar a 'Chespirito' [VIDEO]

No se olvida de su vecindad. La actriz mexicana Florinda Meza se sumó a la serie de homenajes que se están realizando al cumplirse un año más del sentido fallecimiento del talentoso creador Roberto Gómez Bolaños, popularmente conocido como 'Chespirito'. A diferencia de anteriores años, la viuda del actor prefirió no asistir a un programa de televisión para emitir un mensaje a sus fieles seguidores. Ella optó por manifestarse en la red social YouTube.

Florinda Meza, viuda de 'Chespirito', compartió un video en su canal oficial de YouTube. La grabación casera que expuso en Internet lleva como título "para los buenos que me siguen". En el material se puede apreciar a la actriz mexicana luciendo un elegante traje en tonos claros, el cabello canoso y sentada sobre un mueble.

Ella emite el siguiente mensaje al iniciar la grabación para los seguidores de su esposo Roberto Gómez Bolaños. "Hola, chicos. Tú, y tú y tú, ya sé quién eres, te he estado observando. Los he estado leyendo, los he estado disfrutando. Muchas gracias, gracias porque me han estado ayudando muchísimo. Estoy recuperada, o casi. Me falta todavía librar el resto del mes".

La actriz Florinda Meza luce cansada y en el video compartido en la plataforma YouTube se logra captar cómo la estrella de Televisa sufre un ataque de nervios al recordar a su esposo. Sus manos temblaban y hacía un extraño movimiento con sus dedos. Esto manifestó en la red social.

"Pronto será 28 de noviembre y a muchos nos dolerá que Roberto se nos fue. Pero, nada más se nos fue un poquito, porque sigue en nuestro corazones, porque lo seguimos viendo en televisión, porque su labor fue tan grande que no es posible que se vaya totalmente".